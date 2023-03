KIJK. Op deze cantus kan je enkel een kopje thee krijgen: “We kunnen ons ook amuseren zonder liters alcohol”

muziek De wegen van Paul Michiels en Jan Leyers scheiden: “We zetten voorlopig een punt achter Soulsister”

Paul Michiels (74) en Jan Leyers (64) vormen al sinds 1986 - met een tussenpauze - een van Vlaanderens grootste muziekbands. Soulsister vergaarde wereldwijd succes met onder andere hun hits ‘The way to your heart’ en ‘You get to me’. Maar nu scheiden hun wegen, voorlopig dan toch. Dat vertelde Paul zelf aan Luk Alloo tijdens een interview voor radio Nostalgie.