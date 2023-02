KIJK. Journalist filmt tijdens live-uitzending hoe broer en zus worden gered uit ingestort gebouw na aardbeving

VELDRIJDEN Cross lonkt naar New York en Johannes­burg als nieuwe locaties, eerste gesprekken vonden al plaats

Een massa volk op het WK in Hoogerheide, een uitverkocht Benidorm, voltreffers in Dublin, Zonhoven, Diegem en Zolder: de cross heeft een nieuw elan gevonden. En het kan nog beter. Flanders Classics en de UCI dromen groot: straks gaan we misschien crossen in New York en Johannesburg.

6:58