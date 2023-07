KIJK. “Ik wil hem terugzien”: moeder van Amerikaanse soldaat die is opgepakt in Noord-Korea smeekt om haar zoon

Wim Slabbinck geeft verrassen­de tips voor een betere relatie: “Na vreemdgaan heb je intensere seks met je partner”

Wist je dat seks een krachtig lapmiddel is na overspel? En dat fantaseren over een ander in een relatie normaal en zelfs gezond is? Seksuoloog Wim Slabbinck deelt zeven verrassende inzichten voor (nog) beter(e) liefde, ondersteund door de wetenschap maar vaak nog taboe onder ‘gewone’ koppels. “In een op de drie lange relaties zijn er seksloze periodes van enkele maanden, of meer.”