KIJK. Getuige filmt hoe schutter nonchalant geweer oplaadt en dakloze man doodschiet

ONZE OPINIE. “Voor N-VA speelt iets fundamente­lers dan het gekrenkte imago van Jambon: het gedeukte beeld van Vlaanderen”

Worden we vandaag wakker met witte rook over stikstof? Jan Jambon pleitte gisteren voor verantwoordelijkheid en staatsmanschap. Niet noodzakelijk omdat hij geen tweede keer spitsroeden wil lopen in het Vlaams Parlement”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Voor N-VA speelt er iets fundamentelers dan het gekrenkte imago van Jambon: het gedeukte beeld van Vlaanderen”