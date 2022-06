Kijk eens binnen in een huis van bijna 4 miljoen euro

Nooit eerder werd er in ons land zoveel vastgoed verkocht van één miljoen euro en meer. In 2021 werden er bijna 1700 panden verkocht boven het miljoen, dat is 50 procent meer dan het jaar ervoor, dát al een recordjaar was. Wie het kan betalen, investeert graag in ruimte en luxe, maar dat het energiezuinig is, vinden ze minstens even belangrijk.