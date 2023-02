KIJK. Dief steelt politiewagen, belandt ondersteboven op spoorweg na dolle achtervolging en wordt net op tijd gered van aankomende trein

BV Angèle openhartig over haar seksuele geaardheid in ‘Vogue’: “Ik schaam me soms nog steeds om bi te zijn”

‘Onze’ Angèle (27) schittert deze maand op de cover van ‘Vogue’, de Franse editie. Een prestatie, Frankrijk is duidelijk gecharmeerd door de zangeres. “Angèle is fel ambitieus, maar toch eenvoudig”, luidt het. In het bijbehorende interview praat ze onder andere openhartig over haar seksuele geaardheid, en hoe moeilijk ze het vindt die te omarmen. “Ik kan me best vinden in polyamorie.”

