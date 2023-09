KIJK. Code geel voor hitte: hoelang gaat deze nazomer duren? Weerman David Dehenauw legt uit

Royalty Meghan Markle niet één, maar twee keer naar concert van Beyoncé: “Het was meer business dan pleasure”

Meghan Markle (41) werd maandagavond gespot op een concert van Beyoncé in LA. Het was al de tweede keer op korte tijd dat ze naar een optreden van de bekende zangeres ging kijken. Volgens experts was het een doelbewuste zet om haar ‘comeback in Hollywood’ in steen te beitelen. “Ze was daar vooral om zaken te doen.”