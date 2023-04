Courcelles Baby van 2 weken tussen leven en dood: vader zat thuis met enkelband straf uit voor eerder geweld op kind van 4 maanden

In Courcelles (nabij Charleroi) is een man aangehouden voor poging tot doodslag op zijn baby van twee weken oud. Dat meldt Sudinfo en het parket van Charleroi bevestigt de informatie. Volgens Michaël L. (34) gaat het om een ongeluk en is het kind uit de zetel gevallen. Hij blijkt in 2015 echter al eens veroordeeld te zijn voor geweld op een kind van 4 maanden.