KIJK. Beelden tonen hoe Oekraïense drone Russische tank bombardeert (én wint)

Showbits Fans van Kim Van Oncen ongerust: nu ze ochtends­how presen­teert, zal ze nog wel tijd hebben om te acteren?

Vandaag start actrice Kim Van Oncen aan een nieuw avontuur als cohost van Peter Van de Veire in het gerestylde ochtendblok van Radio2. Concreet betekent dat dat Kim om 3.30 uur moet opstaan om op tijd in de radiostudio te staan. Maar dat schrikt haar niet af. “Ik zal er in de namiddag en ‘s avonds net meer kunnen zijn voor de kinderen”, vertelt ze aan Jarne. Ze had enkel één voorwaarde voor VRT. “Ik wil blijven acteren”. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

6:35