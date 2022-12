KIJK. Automatische camera’s registreren meteoriet boven Vlaanderen, volkssterrenwachten roepen mensen ten westen van Gent op om op zoek te gaan

Franse jongen (14) doodgere­den tijdens WK-tumult in Montpel­lier

In verschillende Franse steden was het gisteravond onrustig na de door Frankrijk gewonnen halve finalewedstrijd tegen Marokko op het WK voetbal in Qatar. De oproerpolitie moest onder meer in Parijs, Lyon en Cannes optreden en in Montpellier kwam een 14-jarige jongen om het leven.

7:17