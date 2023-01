KIJK. Agressieve man legt schuld bij Covid-vaccin voor overlijden van familielid en confronteert dokter op brutale wijze

BV Megan uit ‘Temptation island’ geeft toe dat ze geen belastin­gen betaalt: “Ik vind het gewoon oneerlijk”

Megan Desaever (22), die deelnam aan ‘Temptation island’ in 2018, zou naar verluidt geen belastingen betalen op het geld dat ze verdient met haar Only Fans-account. Dat geeft de realityster zelf toe in een interview in Allures, een talkshow van het Nederlandse YouTubekanaal Rumag.

16 januari