Kaart toont hoe de Russische troepen hoofdstad Kiev omsingelen: “Binnen 36 uur een aanval”

Antwerpen Antwerpse politie neemt vaker auto’s of motoren van roekeloze chauffeurs in beslag: “Nemen niet alleen ‘patserbak­ken’ in het vizier”

In de strijd tegen roekeloos en asociaal rijgedrag gaat de Antwerpse politie steeds vaker over tot inbeslagname van voertuigen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd door het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA). In de eerste twee maanden van dit jaar werden al zeven voertuigen in beslag genomen. Dat is bijna evenveel als het totaal van 2019 toen het project begon.

