Kaap van miljoen gevaccineerde inwoners is gerond

De stijging van het aantal gevaccineerde inwoners zet zich gestaag door. Van de meer dan een miljoen gevaccineerde inwoners - 8,97 procent van de volledige bevolking - zijn er 450.896 volledig gevaccineerd, 3,92 procent.

In Vlaanderen gaat het om 611.082 inwoners, of 9,22 procent van de bevolking, die al minstens een van beide spuitjes hebben gekregen. 284.963 inwoners zijn volledig gevaccineerd (4,3 procent). In de andere gewesten is de vaccinatiegraad iets lager (zie tabel).

Procentueel staat de vaccinatie het verst bij de 85-plussers. Daar kreeg bijna de helft (45,7 procent, of ruim 153.000 mensen) een eerste prik en nagenoeg een kwart (24,5 procent) ook de tweede.

Het hoogste aantal vaccins dat op een dag werd toegediend was vorige week donderdag met net geen 66.000 dosissen. Bedoeling is dat dat record uiteraard week na week nog gebroken wordt. Het gemiddeld aantal toegediende vaccins ligt nu op 35.226 per dag.

De allereerste spuitjes werden op 28 december vorig jaar gezet. De primeur was voor de bewoners van drie woonzorgcentra in België. In Vlaanderen kreeg Jos Hermans, een 96-jarige bewoner van het woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs, de allereerste inenting.

Voorlopig staat de teller van vorige week in totaal op 245.000 vaccinaties, een cijfer dat allicht nog wat zal oplopen door vertraagde registraties.

70,5 procent van alle ontvangen vaccins is nu toegediend. Het aantal nog niet toegediende vaccins is vandaag weer wat gestegen, door de levering van bijna 170.000 nieuwe Pfizer-vaccins van gisteren. Deze week worden er nog 28.000 AstraZeneca-vaccins en 96.000 Moderna-vaccins verwacht.

“Vaccinatie betekent een inspanning waar we allemaal onze schouders moeten onderzetten. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe dichter we komen bij het normale leven”, aldus Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce vaccinatie. “Vandaag hebben we een belangrijke symbolische mijlpaal bereikt. We hebben nog een lange weg te gaan en de campagne lijkt eerder een marathon dan een sprint, maar we kunnen langzaam denken aan volgende stappen richting de eindstreep.”

