Joggende vrouw (62) gewurgd, verkracht en voor dood achtergelaten: “Zestien jaar bij de politie en zo’n beelden heb ik nog nooit gezien”

“Hij trok mijn keel heel hard dicht. Het werd zwart voor mijn ogen. Op dat moment dacht ik: beseft hij wel dat hij me zo kan vermoorden?” Dat vertelt ‘Christine’, een schuilnaam, aan FAROEK. In mei werd ze op klaarlichte dag het slachtoffer van een bijzonder gewelddadige aanval. Een onbekende man sloeg haar tijdens het joggen plots in elkaar en wurgde haar tot ze het bewustzijn verloor. Wat er daarna gebeurde, moest ze achteraf van de politie vernemen.

Het is zondag 22 mei 2022, een mooie lentedag, wanneer Christine om 9 uur ‘s morgens gaat joggen in park L28, vlakbij haar woning in Laken. Ze is nog maar enkele minuten aan het lopen, wanneer ze wordt opgeschrikt door iets wits: het hemd van een onbekende man die haar plots vastgrijpt en begint te wurgen met haar muziek-oortjes. “Hij trok mijn keel heel hard dicht. Achteraan mijn nek was er bloed, dus hij heeft extreem hard getrokken.” Voor ze goed en wel beseft wat er gebeurt, moet Christine vechten voor haar leven. “Omdat hij bleef trekken, heb ik me naar achteren laten vallen. Hij heeft me een zware slag op mijn hoofd gegeven, en vanaf dan weet ik niets meer.”

Geheugenverlies

Een tijdje later komt Christine weer enigszins tot bewustzijn. Met de hulp van voorbijgangers kan ze aangifte doen bij de politie en naar het ziekenhuis gaan. Maar daar weet ze zelf niets meer van. “Komt het door de slagen op mijn hoofd, of is het mijn verstand dat me probeert te beschermen? Ik weet het niet”, zegt ze. Hoedanook komen haar herinneringen pas anderhalf uur later terug. Van wat er precies gebeurd is, weet ze eigenlijk niets meer.

Gefilmd door bewakingscamera

Erwin Van Verdegem van politiezone Brussel-Hoofdstad/ Elsene voert het onderzoek, en hij ontdekt al snel dat er een bewakingscamera hangt op de plek waar Christine is aangevallen. Die heeft het grootste deel van de aanval gefilmd, wat voor de speurders informatie van onschatbare waarde oplevert. “Het is pas wanneer we de beelden bekeken, dat we de omvang van de agressie hebben kunnen bevatten”, vertelt Van Verdegem. En dat de speurders beseffen dat de feiten veel verder gaan dan de ‘slagen en verwondingen’ waar Christine aangifte van heeft gedaan.

Op de beelden is te zien hoe de onbekende man op haar blijft slaan terwijl ze al bewusteloos is, hoe hij haar meters verder sleept en uiteindelijk zelfs verkracht. “Zestien jaar bij de politie en zulke beelden heb ik nog nooit gezien,” zegt Van Verdegem tegen Faroek. “Hier lag de klemtoon echt op het geweld. In mijn ogen kunnen we zelfs spreken van een ‘poging doodslag’. Achteraf is de man zelfs niet gaan lopen, hij is gewoon terug het park in gestapt. Alsof er niets gebeurd was.”

KIJK. Op de beelden is te zien hoe de onbekende man haar meters verder sleept

Bovenaan ziet u een video over de gewelddadige aanval. Het spreekt voor zich dat we de bewakingsbeelden van de aanval zo weinig mogelijk tonen: enkel de stukjes die kunnen helpen om de verdachte te identificeren.

Opvallend kapsel

De speurders willen alles op alles zetten om de onbekende man te pakken te krijgen. Daarom verspreiden ze nu bewakingsbeelden van hem. Het gaat om een slank gebouwde man met donker haar en een erg opvallend kapsel: bovenaan langer en rondom helemaal opgeschoren. Op het moment van de feiten stapt hij ook op een opvallende manier. Mogelijk dat dit bij iemand een belletje doet rinkelen.

Als iemand deze man herkent, meer informatie over hem heeft of hem al ergens gezien heeft, dan willen de speurders dat dringend weten. “We moeten absoluut vermijden dat die persoon nog slachtoffers kan maken.” Met tips kan u terecht bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Ook voor Christine is dat het allerbelangrijkste. Ze is bang dat de man nog gelijkaardige feiten zal plegen en dat anderen moeten meemaken wat zij nu meemaakt. “Ik ben bang, ik ben voortdurend hyperwaakzaam”, vertelt ze. “Ik denk bij mezelf, mijn God: dit mag niemand anders overkomen.”

De verdachte van het zware geweld en de verkrachting, en Faroek Ozgünes.