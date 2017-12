Jeroen en Ruben Piqueur vieren kerst achter de tralies Sam Ooghe

11u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Jeroen Piqueur ten tijde van de derde 'Optima Kings of Golf'-wedstrijd in Knokke-Zoute. Foto uit 2015. De Gentse raadkamer heeft de aanhouding van gewezen Optima-topman Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben met een maand verlengd. Ze zullen de kerstdagen achter tralies doorbrengen.

Optima-oprichter Jeroen Piqueur en zijn kinderen Ruben en Rebecca werden maandagavond opgepakt en urenlang ondervraagd. Dinsdagochtend werd het trio aangehouden. Een dag later mocht dochter Rebecca al beschikken, haar broer en vader blijven nog minstens een maand aangehouden. Ook andere ex-toplui van Optima werden de afgelopen weken verhoord. Zij zijn vrij onder voorwaarden.

De advocaten van de verdediging kunnen nog in beroep gaan. Als dat gebeurt, verschijnen Jeroen en Ruben Piqueur binnen de twee weken voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling, waarna ze toch vrijgelaten kunnen worden. Maar ook dat gebeurt dus zeker niet voor kerstdag.

Privéjet en luxejacht

De aanhoudingen kaderen in het onderzoek van het parket rond het faillissement van Optima Bank van 15 juni 2016. De Nationale Bank maakte aanwijzingen over van strafrechtelijke inbreuken. Het parket verdenkt de drie Piqueurs van misbruik van vennootschapsgoederen en witwasmisdrijven. Voor Jeroen Piqueur gaat het ook nog om inbreuken op de bankwetgeving en bedrieglijk onvermogen.

Enkele maanden geleden verklaarde Piqueur nog zeven miljoen in het rood te staan. De curatoren die Optima Bank moeten afwikkelen, stelden daar toen openlijk vragen bij. Ondertussen werden al enkele topauto’s en de privéjet van Piqueur in beslag genomen. Ook zijn luxejacht, ‘Rubecca’, ligt aan de ketting.

Your Estate Solution

Ruben Piqueur kwam in beeld als voormalig bestuurslid van Optima Bank. Hij was en is nog steeds gedelegeerd bestuurder bij Your Estate Solution (YES), het voormalige Optima Global Estate. YES verkeert in moeilijk vaarwater. Ook Jeroen Piqueur is er nog gedelegeerd bestuurder, ondanks de belofte dat hij zich ging terugtrekken.

Rebecca Piqueur was in het verleden bestuurder van Imaco, de managementvennootschap waarlangs Jeroen Piqueur ervan verdacht wordt zich verrijkt te hebben ten nadele van Optima Bank. Onder meer de jaarlijkse betalingen van 600.000 euro van de bank aan Imaco wekten argwaan. Jeroen Piqueur zelf stelde dat dat betalingen tegenprestaties waren voor consultancydiensten.

Fraude

De hetze rond Optima staat los van een andere zaak van Piqueur. In mei werd hij veroordeeld voor fraude. Hij kreeg een boete van 1,5 miljoen euro en een celstraf van vier maanden. Piqueur en zijn advocaat gingen tegen dat vonnis in beroep. Aangezien gevangenisstraffen onder de zes maanden niet uitgevoerd worden, zou hij voor die uitspraak wel nooit achter tralies beland zijn.