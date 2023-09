Jagers vangen 4 meter lange alligator: “Ik dacht dat ik zou sterven, dat dier was gigantisch”

BV Camille moet haar ouders steeds vaker missen: “Toen ik mijn papa en mama dat liedje liet horen, moesten we alle drie wenen”

“Ik, een product? Dan zou ik dit leven niet volhouden, hoor.” Camille Dhont (22) is formeel: alles wat ze doet - zingen, platen opnemen, optreden, acteren -, doet ze doodgraag. Ook al betekent dat dat ze tegen 200 per uur moet leven. En hoewel de succestrein genadeloos voortdendert, is ze nog lang niet van plan om aan de noodrem te trekken. In dit zomers gesprek met ‘Dag Allemaal’ vertelt de zangeres openhartig over haar nieuwste album, de emotionele momenten met haar ouders en haar onzekerheden.