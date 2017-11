Italië onderzoekt dood Nigeriaanse tienermeisjes op zee LB

De lichaman van de meisjes worden bewaard in het gekoelde ruim van het Spaanse schipt Cantabria, hier te zien in de haven van Salerno. Italiaanse aanklagers zijn een onderzoek begonnen naar de dood van 26 Nigeriaanse jonge vrouwen. De autoriteiten vermoeden volgens de BBC dat zij mogelijk seksueel zijn misbruikt en gedood terwijl ze probeerden de Middellandse Zee over te steken.

Reddingswerkers troffen eind vorige week 23 van de lichamen aan op een rubberboot met 64 andere mensen. De slachtoffers waren naar verluidt vooral tieners van 14 tot 18 jaar oud.

Onderzoekers verhoren vijf migranten in de havenstad Salerno. Daar legde een Spaans marineschip aan dat zowel de lichamen als 375 geredde migranten aan boord had. De stoffelijke resten zijn volgens Italiaanse media opgeslagen in een gekoelde ruimte aan boord van het schip.