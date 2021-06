Italiaanse reisblogger tilt zelf-isolatie naar een hoger niveau en trekt naar Noordpoolgebied

De coronapandemie komt voor velen met een verplichte afzondering van de buitenwereld, Italiaanse reisblogger en gids Valentina Miozzo gaat een stapje verder en kiest voor een afzondering in het noordpoolgebied. Ze ruilde het zonnige en toeristische Italië in voor het verre Noorden van Noorwegen.

De Italiaanse reisblogger en gids Valentina Miozzo werd hard getroffen door de coronacrisis, heel haar inkomen draaide rond toerisme. Miozzo bleef bloggen en promotiewerk doen, maar het kriebelde toch om er terug op te trekken naar het buitenland. In september vroeg Instagram of ze een pension wou openen in het poolgebied. Ze zei onmiddellijk ‘ja’ en vertrok op een moment dat de nachten er 24 uur duurden.

“Ik zag het als een kans om plekken te bezoeken die ik waarschijnlijk nooit zelf had uitgekozen,” vertelt Miozzo aan CNN. “Het was een deel van de wereld dat ik niet kende en dat me ook niet fascineerde.”

Extreme omstandigheden

Kongsfjord zou haar nieuwe thuishaven worden: 28 inwoners en de dichtstbijzijnde supermarkt op iets meer dan 40 kilometer, het dichtstbijzijnde ziekenhuis op meer dan 320 kilometer. Een fel contrast met het Noord-Italiaanse Modena waar ze normaal verblijft. Ook het weer was totaal anders. In het poolgebied bereiken windvlagen 120 kilometer per uur en ligt er is de winter overal ijs en sneeuw, wat er voor zorgt dat zich verplaatsen erg moeilijk is voor de inwoners.

Ze leerde een belangrijke les uit de extreme omstandigheden in Noorwegen. “Toen ik naar warme landen ging, haalde je energie van buitenaf, van anderen, uit het klimaat, de atmosfeer. Als je je op zo’n geïsoleerde plek bevindt, leer je energie in jezelf vinden”, concludeert Miozzo.

Haar pensionproject eindigde twee maanden geleden. De omgeving had zo’n indruk gemaakt op haar dat ze een huisje in Kongsfjord huurde. Maar nu laat ze Kongsfjord, minstens tijdelijk, achter zich. Ze zal eerst rondtrekken in het poolgebied. Daarna trekt ze waarschijnlijk terug naar Italië om haar werk weer op te pikken. Al zal ze zeker terugkomen naar Kongsfjord.

Toeristische sector

In Noorwegen besefte Miozzo meer dan ooit dat het de verkeerde kant opging met toerisme. Alles draait rond sociale media. “Je moest steeds laten zien dat je in het buitenland was, dus nam je een selfie met een tijger of een inheemse persoon. Reizen verloor zijn betekenis als instrument van persoonlijke groei, van zelfontdekking.” Ze is er van overtuigd dat Covid-19 ons reisgedrag zal beïnvloeden maar hoe weet ze nog niet. Ze hoopt in ieder geval dat we langer de tijd zullen nemen om te reizen en om echt van het reizen zelf te genieten. Verder hoopt ze ook dat we weer meer de natuur intrekken en van openluchttoerisme genieten.

“We zouden ons meer bewust moeten worden van de kracht van de natuur. De mens is een integraal onderdeel van de natuur. het is niet iets om te gaan bekijken als een museum, of alleen maar gebruik van te maken,” zegt ze. “We moeten er juist mee in contact staan, het respecteren, het behouden. Het redden.”

