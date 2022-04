Is nieuwe online 'Sprite-challenge' gevaarlijk? "Jouw maag gaat er niet van ontploffen”

OPROEP. Verbouwen wordt duur door de prijzen van materialen en werkuren: hoe hou jij het toch betaalbaar? Deel jouw tips met ons

Bouwmaterialen zijn dit jaar al met 16% gestegen. Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne kan niemand voorspellen hoe de prijzen zullen evolueren dus wordt het steeds moeilijker om in te schatten hoeveel jouw verbouwing of nieuwbouw zal kosten. Wat doe jij om je (ver)bouwproject toch betaalbaar te houden. Deel jouw tips met ons en help andere lezers om hun plannen betaalbaar te houden.

26 april