Is fiscaal gunstregime staatsbon wel wettig? En dreigt dit het beloofde rendement Van Peteghem-bon aan te tasten?

Ook tweede lancering Noord-Koreaanse verken­nings­sa­tel­liet mislukt

Een tweede poging van Noord-Korea om een spionagesatelliet in een baan om de aarde te brengen is mislukt, melden Noord-Koreaanse staatsmedia. Het ging ook al mis in mei, toen de nieuwe Chollima-1-raket in zee stortte. Volgens staatspersbureau KCNA ging het ditmaal mis vanwege een fout tijdens de derde fase van de vlucht.