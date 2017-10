Iraakse troepen krijgen ook Mosoeldam in handen Redactie

11u24

Bron: ANP 0 De Iraakse strijdkrachten hebben meer gebieden overgenomen die voorheen in handen waren van Koerdische strijders. Het regeringsleger zegt onder meer de controle over de belangrijke Mosoeldam in de provincie Nineveh te hebben overgenomen.

REUTERS Een Koerdische peshmerga in Karez, bewesten Mosoel.

Het kwam in de provincie voor zover bekend niet tot gevechten tussen manschappen van de centrale regering in Bagdad en de Koerden. Koerdische strijders (peshmerga's) trokken zich terug voordat de militairen gisteren arriveerden, stelde het leger een dag later in een verklaring.

Een hoge Iraakse officier zei vandaag tegen persbureau Reuters dat de peshmerga's zich hebben teruggetrokken naar het gebied dat ze in juni 2014 in handen hadden. De Koerden grepen de strijd tegen Islamitische Staat de afgelopen jaren aan om hun gebied uit te breiden.

De Iraakse strijdkrachten begonnen hun opmars eerder deze week. Ze namen betwiste gebieden in het noorden van het land over, waaronder de olierijke regio Kirkoek. De Iraakse minister van Olie zei vandaag oliebedrijf BP te hebben gevraagd "snel plannen te maken om de olievelden bij Kirkoek te ontwikkelen".