INTERVIEW. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V): “In Irak denken ze al dat ik iedereen ga deporteren”

Gent Na 17 jaar in Gent wordt Spaanse kokkin (62) toch uitgele­verd aan Spanje: “Ze wordt verdacht van aanslag op kolonel”

20 november Het leek erop dat Spaanse kokkin Maria Espina tot aan haar dood in Gent kon blijven. Eerder werd ze twee keer gearresteerd om te worden uitgeleverd aan haar geboorteland, omdat ze met terreurgroep ETA verdacht werd voor de moord op een kolonel. Maar telkens werd de uitlevering geweigerd door de Kamer van inbeschuldigingstelling. Nu is het toch zover: ze moet binnenkort naar de gevangenis in Spanje.