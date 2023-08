INTERVIEW. Met het enorme succes van de staatsbon: heeft de banksector nu een probleem? “Iemand zal de rekening moeten betalen”

Celebrities Britney Spears vervangt trouwring door grote nepring en lingerie in nieuwe dansvideo na liefdes­breuk

Na haar breuk met echtgenoot Sam Asghari, waar ze veertien maanden mee getrouwd was, blijft Britney Spears (41) duidelijk niet bij de pakken zitten. In een nieuwe video die ze postte, is te zien dat de zangeres haar trouwring vervangen heeft door een grote nepring. Ondertussen danst ze enthousiast in lingerie. Sinds het nieuws van haar breuk is de ‘Toxic’-zangeres nog actiever dan anders op sociale media.