INTERVIEW. Helmut Lotti: “Ik heb tijdens mijn huwelijken affaires gehad, puur uit eenzaamheid. Soms met vrouwen waarvan ik dacht: deze was beter geweest voor mij”



Helmut Lotti was drie keer getrouwd, drie keer scheidde hij en drie keer kostte hem dat een huis. De liefde: hij begreep er niks van. Langzaamaan legt hij de puzzel. Waar ging het fout? “Ontrouw: dat doe je niet voor je plezier. Het moment waarop je je heup vooruit stoot, in die andere vrouw, voelt alsof je een mes in je eigen hart plant.”