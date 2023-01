INTERVIEW. Energieminister Tinne Van der Straeten: “Kom mij niet zeggen dat ik te laat ben. Ik heb geschakeld op het moment dat het nodig was”

Politie­agent ontslagen na onaccepta­bel gedrag bij verkeersin­ci­dent

In Waterbury, een stad in de Amerikaanse staat Connecticut, is een politieagent ontslagen. De agent, James Hinkle, regelde het verkeer op een kruispunt waar de verkeerslichten niet meer functioneerden, wanneer een vrouwelijke bestuurder een signaal van de agent verkeerd interpreteert. Ze rijdt net langs agent Hinkle, die daar absoluut niet mee kan lachen. Hij beslist om de vrouw te achtervolgen en haar te doen stoppen. Op een parkeerplaats haalt de agent verhaal, en dat doet hij met een heel agressieve toon. De vrouw verontschuldigt zich meermaals, maar daar heeft de agent geen oren naar. Hij blijft de vrouw verbaal hard aanpakken.

6:00