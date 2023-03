INTERVIEW. Caroline Vereenooghe, de vrouw achter de ‘Vive le Vélo’-kledinglijn: “Geld is nooit mijn drijfveer geweest”

Gary Lineker presen­teert ‘Match of the Day’ (voorlopig?) niet meer na kritiek op Brits asielbe­leid

Gary Lineker presenteert niet langer het voetbalprogramma ‘Match of the Day’ tot er een akkoord is bereikt over zijn gebruik van sociale media. Dat heeft de BBC bekendgemaakt. De Engelse voetbalpresentator bekritiseerde recent op Twitter het nieuwe asielbeleid van de Britse regering. Collega’s en ex-voetballers Alan Shearer en Ian Wright besloten daarop om morgen ook niet aan te schuiven in ‘Match of the Day’.