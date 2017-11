In Parijs kan je poedelnaakt op restaurant LB

Bron: Huffington Post 1 Facebook Wie zijn edele delen wil bedekken, krijgt een servet. In Parijs is een naaktrestaurant geopend, waar je kan tafelen in je verjaardagskostuum. O'Natural heet het restaurant dat mikt op de gemeenschap van naturisten en al wie wil weten hoe het aanvoelt om poedelnaakt te tafelen.

In Londen opende vorig jaar pop-uprestaurant The Bunyadi de deuren, waar je ook in je adams- of evakostuum kon tafelen. Het kende geen groot succes.

Vorige week kende O'Naturel een vooropening met leden van de Parijse naturistenvereniging, maar nu is het voor het grote publiek geopend. Er is een vestiaire voor je kleren en wie dat wil, krijgt een servet om de edele delen te bedekken. Er is plaats voor 40 gasten, het driegangenmenu kost 39 euro.