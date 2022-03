IN KAART. Welke gebieden hebben de Russen in handen in Oekraïne? Een stand van zaken

Angst voor nieuwe lockdown in Hongkong: winkelke­tens rantsoene­ren basispro­duc­ten om hamsteren te voorkomen

Het lijken beelden van twee jaar geleden, maar deze foto’s werden wel degelijk vandaag gemaakt: lege winkelrekken in supermarkten in Hongkong. Twee van de grootste winkelketens leggen klanten sinds vandaag een limiet op van het aantal producten per klant, om paniekaankopen in te dammen. De laatste dagen wordt in de stad gevreesd voor een nieuwe complete lockdown, nu het aantal Covid-19-gevallen er opnieuw snel toeneemt.

