In deze sectoren verdien je het meest/minst

Uit het laatste Salariskompasonderzoek onder meer dan 65.000 respondenten komt (o, verrassing) de sector Chemie & farmaceutische industrie als beste betaler uit de bus. De gedoodverfde winnaar houdt reeds jaar en dag stand, en keerde zijn werknemers vorig jaar een gemiddeld loon van maar liefst 4.264 euro bruto per maand uit. Dit resultaat is niet enkel de verdienste van werknemers met al ettelijke dienstjaren op de teller. Ook starters zijn in deze sector financieel het beste af.

Nummer twee is Energie & milieu. Met een gemiddeld brutoloon van 3.915 euro kan de op één na best betalende sector de kaap van 4.000 net niet overschrijden. In vergelijking met de chemie en farmaceutische industrie hinkt de sector wel enigszins achterop. In 2017 verdiende een werknemer in Energie & Milieu gemiddeld nog 4.020 euro en was het verschil met de toenmalige 4.107 euro van collega's uit chemie & farma zeer gering. De lonen in die laatste sector zijn ten opzichte van 2017 met 3,8% gestegen, terwijl Energie & Milieu een gemiddelde inkomensdaling optekende van 1,7%. Maar desondanks de terugval geniet je er toch nog steeds van een bovengemiddeld inkomen.

Je ontfermen over de centen van een ander, brengt ook voor je eigen portemonnee goed op: de sector Bank & verzekeringen betaalt de derde beste lonen uit. Een gemiddelde werknemer verdient er maandelijks 3.781 euro. Vooral wie meer dan 20 jaar ervaring heeft verdient in het bank- en verzekeringswezen goed zijn brood. En er is meer goed nieuws voor deze goede verdieners: een mooi loon gaat niet ten koste van extralegale voordelen. Het Salariskompas brengt eveneens aan het licht dat sectoren die de royaalste lonen voorzien, ook het vrijgevigst zijn met extraatjes. Energie & Milieu, Bank & Verzekeringen, Telecom en ICT reiken hun medewerkers het meeste extralegale voordelen uit.

Het minste extralegale voordelen ontvang je in de Horeca, en deze sector bevindt zich ook wat de hoogte van de lonen betreft aan het andere uiteinde van het spectrum. Een personeelslid krijgt er iedere maand zo'n 2.664 euro voor zijn arbeid. De horeca heeft daarmee een vaste plek onderaan de lijst. Een van de verklaringen hiervoor is dat er vooral minder hoger opgeleide werknemers in deze sector aan de slag zijn.

Een net iets beter (of minder slecht) resultaat zet de sector Toerisme, sport & recreatie neer. Hier verdienen personeelsleden gemiddeld 2.914 euro bruto per maand. Dat maakt de vrijetijdssector na de horeca tot de sector met de laagste lonen. In vergelijking met de slechtste betaler is het gemiddelde inkomen evenwel nog een stuk beter.

Het bedenkelijke brons gaat naar Media, marketing & communicatie. Met lonen van gemiddeld 2.938 euro op maandbasis mag/moet deze sector zich de derde slechtste betaler noemen. Het personeel strijkt er maar net iets meer op dan in de toeristische sector. Daarnaast liggen enkel in de sectoren Human Resources en Klein- en groothandel de bruto maandlonen onder de 3.000 euro.

