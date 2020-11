Hoofd spoed ZNA Jan Stroobants: “Dramatische toestanden op spoed door mensen die zorg uitstellen”

Jan Stroobants, hoofd van de spoedafdeling in ZNA, is bezorgd. “Niet-Covidpatiënten stellen hun dringende zorg uit door de coronacrisis. Later komen ze in slechte omstandigheden op de spoedgevallendienst terecht”, vertelt Stroobants bij HLN LIVE. “Deze week nog kwam een persoon met een beroerte veel te laat naar ons ziekenhuis, waardoor er eigenlijk niets meer kon worden gedaan. Dramatisch”, aldus Stroobants.

De coronacijfers dalen, ook die van de ziekenhuisopnames. Toch ziet Jan Stroobants, hoofd van de spoeddienst in ZNA Middelheim in Antwerpen, niet veel verbetering op het terrein. “Het is iets minder druk op vlak van het aantal nieuwe opnames. Maar de mensen die al in het ziekenhuis opgenomen waren, liggen er nog steeds natuurlijk. Zowel op de afdelingen intensieve zorg als de Covidafdelingen is het dus nog steeds bijzonder druk”, stelt Stroobants.

Beroerte

Bovendien maakt Stroobants zich ook grote zorgen over de niet-Covidpatiënten, die urgente zorg nodig hebben. “Niet-Covidpatiënten die urgente zorg nodig hebben moeten blijven komen. Helaas stellen we vast dat er zich dramatische toestanden voordoen van mensen die hun zorg uitstellen en later in slechte omstandigheden op de spoedgevallendienst terechtkomen“, vertelt Stroobants.

Stroobants geeft een schrijnend voorbeeld. “Wij hebben begin deze week iemand gehad die een beroerte had. Men had een ziekenwagen gebeld maar de patiënt weigerde om naar het ziekenhuis te komen. Uiteindelijk is ze vele uren later naar het ziekenhuis gekomen, toen er eigenlijk niet veel meer aan te doen was. Dat is dramatisch,” aldus Stroobants.

Ernstige schade

Volgens Stroobants staat het systeem op instorten, maar is het schip nog niet in tweeën gebroken. Wel is er al ernstige schade opgelopen. “Mensen met niet-Covidaandoeningen krijgen om verschillende redenen niet de zorg die ze eigenlijk nodig hebben. Dat gaat achteraf allemaal moeten worden ingehaald door verpleging en artsen die heel moe zijn. Dat is schade die er al is op dit ogenblik”, aldus Stroobants.