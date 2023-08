Hoe zeker zijn we dat de staatsbon straks niet minder opbrengt dan spaarboekje? Twee experten leggen uit

TV Radjabu Ndabaneze wil ‘Belgium’s Next Top Model’ worden: “Ik werd ontdekt in Albert Heijn”

Vanaf 15 september barst de strijd om de titel ‘Belgium’s Next Top Model’ los op Streamz. Radjabu Ndabaneze (24) is één van de kandidaten en poseerde al voor merken als Off-White en Céline en werkte lange tijd samen met de creatief directeur van modehuis Nina Ricci. Al is model zijn met z'n islamitische achtergrond niet altijd evident. Hoe zijn diepgelovige ouders reageerden en welke avonturen hij al in de coulissen bij de grote shows meemaakte, vertelt hij in dit interview. “We zijn allemaal naakt geboren, we zouden eigenlijk ook zo moeten rondlopen.”