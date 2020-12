Hoe vier jij kerst dit jaar? Laat het ons weten met een filmpje

Hoe wordt jouw bedrijfswa­gen in 2021 belast? Onze belasting­ex­pert legt de fiscale spelregels uit

8:11 Krijg jij een bedrijfswagen of salariswagen van je werkgever of onderneming? Dan weet je ongetwijfeld dat die belast wordt als een ‘voordeel van alle aard’. De overheid beschouwt dat immers als een extra verloning in natura, en dus moet je daar belasting op betalen. Onze belastingexpert Michel Maus licht toe hoe de ingewikkelde berekeningsmethode in elkaar zit en wat er verandert in 2021.