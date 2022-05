HLN zoekt developers

Interesse?

We zoeken full stack developers, frontenders, backenders, iOS- en Android-ontwikkelaars. We werken met onder meer AWS Cloud en Fargate/EC2 containers, met Lambda’s, ElasticSearch, MongoDB en S3. Voor onze backend gebruiken we Java of Typescript, voor de frontend React en HTML. Onze iOS- en Android-applicaties zijn geschreven in de native talen.

We betalen uiteraard marktconforme salarissen. Voor mensen in loondienst is er een winstdeling, maar we staan ook open voor zelfstandigen. Je werkt vaak vanuit huis als je dat wilt, en soms (of altijd als dat je voorkeur is) in onze kantoren in Antwerpen of Amsterdam.