Historische winterstorm Elliott eist al zeker 50 doden in VS

De historische sneeuwstorm Elliott die een groot deel van de Verenigde Staten dit kerstweekend teistert, hebben inmiddels zo’n vijftig levens geëist volgens tellingen van diverse grote nieuwsmedia. Alleen al in Erie County, een gebied in de staat New York rond de stad Buffalo, kwamen 25 mensen om het leven, zo maakte een lokale bestuurder maandag bekend.

Hiermee is het totale dodental volgens NBC News gestegen tot zeker vijftig, persbureau AFP komt uit op 47. Een deel van de slachtoffers was buiten toen de stormen overtrokken, anderen zaten in hun auto en werden compleet bedolven onder grote hoeveelheden sneeuw.

Reddingsteams in problemen

Gouverneur Kathy Hochul noemde de storm die eerste kerstdag over Buffalo en omstreken trok “de meest verwoestende” in de geschiedenis van de stad. Een lokale bestuurder vertelde aan CNN dat zelfs reddingsteams in de problemen zijn gekomen en door gespecialiseerde collega’s gered moesten worden. Zeker elf ambulances kwamen vast te zitten in de sneeuw.

Volledig scherm Een ambulance zit vast in de sneeuw in Buffalo, New York. © REUTERS

“We zijn hier gewend aan sneeuw en kunnen ermee omgaan”, zei bestuurder Mark Poloncarz van Erie County. Maar de combinatie van harde wind, extreme kou en het verblindende effect van de sneeuw maakten de omstandigheden “erger dan we ooit hebben gezien”, aldus de functionaris.

Vluchten geschrapt

Ook zijn er sinds afgelopen donderdag al zo'n 7.000 vluchten geannuleerd. Dat blijkt uit cijfers van de website FlightAware, die realtime informatie publiceert over de luchtvaart. De meeste annuleringen vinden plaats op de luchthaven Atlanta’s Hartsfield-Jackson International, gevolgd door Denver International Airport, Baltimore Washington International Thurgood Marshall Airport en Chicago Midway International Airport, volgens CNN. De storm zou in de loop van de week geleidelijk aan in kracht afnemen, schrijft CNN nog.

Volledig scherm © ANP / EPA