Hier logeren de Britse wags tijdens het WK voetbal in Qatar: wij mochten exclusief binnenkijken in nieuwste cruiseschip MSC World Europa

Amerikaan­se inlichtin­gen­dien­sten: 100.000 Russische soldaten gesneuveld of zwaarge­wond (en bijna net zoveel Oekraïners)

De afgelopen negen maanden zijn 100.000 Russische soldaten in Oekraïne op het kerkhof beland of in het ziekenhuis. Ook aan Oekraïense zijde zou het verlies zo groot zijn.

17:41