HET DEBAT. Moeten tampons en maandverband gratis beschikbaar worden in Vlaanderen? Dit is jullie mening

Sophie Stevens: “ Zou het geen idee zijn om elke jonge vrouw bij de eerste menstruatie een setje aan te bieden met ecologisch verantwoorde en duurzame producten, zoals een menstruatiecup, wasbaar maandverband en wasbare inlegkruisjes. Het zet aan tot zelfzorg, is beter voor het milieu en veel goedkoper in vergelijking met klassieke maandverbanden en tampons. Verdeling kan via de gynaecoloog , huisarts en zelfs de school of het CLB.”

Stijn Braes: “Lijkt me nogal dom. Uit het onderzoek blijkt dat 12 procent het niet kan betalen. Dat betekent dat 88 procent dat wel kan en daar ga je hetzelfde aan geven. Met andere woorden: weggesmeten geld dat komt van de belastingbetaler want iemand moet die factuur ophoesten. En dat lost het achterliggende probleem niet op want menstruatie-armoede is uiteindelijk gewoon armoede. Die problematiek moet men aanpakken. Anders kan men ook zeggen dat bus en trein gratis moeten zijn voor alle mensen, of eten, of een match naar de voetbal want die kunnen hun ontspanning waarschijnlijk niet betalen. Wat er moet gebeuren, is dat die mensen op weg worden geholpen om genoeg geld te verdienen zodat ze die steun, individueel dan, niet meer nodig hebben. Dus steunen voor zij die het nodig hebben en ze op weg helpen zodat dit niet meer nodig is. Maar aan iedereen, neen.”