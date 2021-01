HET DEBAT. Is de vaccinatiestrategie in ons land de juiste?

In ons land kregen momenteel 700 mensen een vaccin tegen het coronavirus. In Vlaanderen moeten tegen 10 januari 6.610 bewoners en personeelsleden van 42 woonzorgcentra hun eerste dosis gekregen hebben. Intussen wordt het lijstje van landen die een pak sneller vaccineren steeds groter. En dan is er nog de vraag of we wel de juiste prioriteiten stellen. Wat denk jij? Is de vaccinatiestrategie in ons land de juiste? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast de reacties van enkele experts en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid:

Na deze week moet de vaccinatiemachine in ons land op volle kracht draaien, zo benadrukte federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gisteren al bij VTM NIEUWS. Vandenbroucke zegt dat ons land “voorzichtig” gestart is met het vaccineren. Dat is volgens hem een goede zaak aangezien het toedienen van het Pfizer-vaccin “behoorlijk ingewikkeld” is.

Vandenbroucke vindt het een goede zaak dat Europa niet zo snel schakelt als landen zoals het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt ook al het vaccin van AstraZeneca en Oxford gebruikt en wordt slechts een dosis van het Pfizer-vaccin toegediend. “Europees is de afspraak dat we het Pfizer-vaccin twee keer gaan toedienen. We weten niet wat het effect is als je het maar één keer toedient”, aldus de minister. Mocht blijken uit verder onderzoek dat één spuitje op de lange termijn doeltreffend is, kan dat nog worden herbekeken, klinkt het.

“Je kan alleen maar proefdraaien met de echte vaccins. Maar in andere landen gaat het soms nog minder snel. We kijken graag naar Nederland, maar daar woedt een ingewikkelde discussie en moeten ze nog beginnen. Ik denk dat we snel genoeg zijn, op voorwaarde dat we deze week de hele machine op volle toeren kunnen laten draaien en alle geleverde vaccins worden gebruikt”, aldus Vandenbroucke.

Dirk Ramaekers, de topman van de taskforce vaccinatie:

Dirk Ramaekers, de topman van de taskforce vaccinatie, verdedigt de Belgische strategie waarmee de vaccins tegen het coronavirus uitgerold worden. Volgens Ramaekers is de planning voor de verdeling van de vaccins voor de komende weken helemaal afgewerkt. Zoals bekend zullen eerst de bewoners van de woonzorgcentra gevaccineerd worden. Wanneer die operatie in februari helemaal afgerond zal zijn - van het vaccin van Pfizer/BioNTech zijn twee prikken nodig - zal een eerste belangrijke horde genomen zijn. “We hebben altijd gezegd dat we begin januari klaar zouden zijn als de vaccins geleverd worden, en dat is ook zo”, zei hij in ‘Terzake’.

Quote (...) Het is een nieuw vaccin, met een nieuwe technolo­gie, waar nog heel wat twijfels rond bestonden en nog bestaan Dirk Ramaekers

Waarom hebben België en de rest van de Europese Unie niet veel vroeger vaccins gekocht, zoals Israël deed? “Achteraf bekeken, kan men zeggen: ‘Hadden we maar (vroeger gekocht)’. Maar anderzijds is het een nieuw vaccin, met een nieuwe technologie, waar nog heel wat twijfels rond bestonden en nog bestaan. Daarom is het te verdedigen dat we grondig alle data en alle studies bekijken en het EMA (Europees Geneesmiddelenbureau, red.) de evaluatie laten maken. Ook voor het vertrouwen in het vaccin, dat nu gunstig is.”

Steven Van Gucht, viroloog:

“Er zijn momenteel niet veel dosissen van het vaccin beschikbaar dus moeten er keuzes gemaakt worden”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het zorgpersoneel blijft sowieso prioritair en staat als volgende in de rij.” In juli stelde de Hoge Gezondheidsraad een advies op voor de vaccinatiestrategie. Toen werden zowel woonzorgcentra als het zorgpersoneel bij de hoogste prioriteit geklasseerd, verklaart Van Gucht.

Quote De beschik­baar­heid van de vaccins is echter nog steeds heel beperkt Steven Van Gucht

“Op dat moment was evenwel nog niets bekend over de eigenschappen van de toekomstige vaccins en de timing wanneer ze beschikbaar zouden zijn”, stelt hij. Initieel dacht men dat de vaccins er in maart of februari zouden zijn, maar uiteindelijk kwamen ze veel vroeger. “De beschikbaarheid van de vaccins is echter nog steeds heel beperkt. Voor januari zijn er ongeveer 300.000 dosissen van het Pfizer-vaccin. Dat is niet veel”, verklaart Van Gucht. “Dan moet men natuurlijk keuzes maken. Het is dan zaak om de doses zo snel en zo effectief mogelijk in te zetten.”

“Ik vermoed dat iemand die gevaccineerd is, waarschijnlijk minder virus gaat produceren en voor een minder lange periode. Maar we weten op dit ogenblik nog niet hoe groot dat effect is. Dat zal de toekomst uitwijzen”, aldus Van Gucht nog. Ook als iemand slechts een klein aandeel van het virus draagt, kan dat voldoende zijn om iemand te besmetten. Dat is zeker het geval als de drager een persoon in de zorg is die dicht contact heeft met patiënten, die op hun beurt vaak extra gevoelig zijn voor besmetting. “Zelfs een klein beetje virus kan aanleiding geven tot besmetting en kan aanleiding geven tot ziekte en overlijden”, verklaart Van Gucht. “Dat is de reden waarom gekozen is om in eerste instantie de vaccins in te zetten bij de bewoners van woonzorgcentra.”

Marc Van Ranst, viroloog:

“Ons tempo wordt helemaal bepaald door het tempo waarmee de vaccins aangeleverd worden”, vertelt viroloog Marc Van Ranst. “Dat is hetzelfde in alle Europese lidstaten, omdat we deelnemen aan een Europese aankoop. Het voordeel is dat we heel veel vaccins hebben kunnen aankopen - België heeft een engagement voor ongeveer dertig miljoen doses (van een aantal vaccins zijn wel twee doses nodig, red.) en dat we ze aan een scherpere prijs konden krijgen.”

“Landen als Israël en het Verenigd Koninkrijk waren sneller om het vaccin goed te keuren en met de inentingen te beginnen, maar zij hebben op een andere manier met de betrokken firma’s onderhandeld en zullen er ook minder scherpe prijzen voor betalen”, aldus Van Ranst.

Quote Een snelle vaccinatie van het zorgperso­neel zou het giganti­sche absenteïs­me door Covid-19 en quarantai­ne­maat­re­ge­len, en de giganti­sche werkdruk sterk helpen verminde­ren Stefaan Vandecasteele en twee collega’s in een open brief

Stefaan Vandecasteele, infectioloog:

Samen met twee collega’s stelde Vandecasteele als de coronacoördinator van AZ Sint-Jan een open brief op. De arts stelt de vaccinatiestrategie in vraag. Hij lijkt eerder voorstander van de strategie in de Verenigde Staten, Italië en recent ook Nederland om het zorgpersoneel snel in te enten.

“We beseffen zeer goed dat er een hoge nood is voor een Covid-19-vaccinatie van de bewoners van rust- en verzorgingstehuizen. De tol die het coronavirus van deze groep mensen eist, is onmenselijk”, zegt hij. “Indien er slechts enkele weken verschil zou zitten tussen deze doelgroep en het zorgpersoneel, zou de discussie zelfs niet zinvol zijn. Maar het ziet er meer en meer naar uit dat het zorgpersoneel buiten de rusthuizen nog verschillende maanden zal moeten wachten op zijn vaccinatie.”

Quote Het is op afdelingen zoals geriatrie en in woonzorg­cen­tra dat het virus een dodelijke raid kan maken Stefaan Vandecasteele

Er is een belangrijke schaarste van vaccins, en er zullen schrijnende prioriteiten moeten gesteld worden, vindt Vandecasteele. “Het is geen kritiek op het beleid, maar eerder bezorgdheid. Ik besef heel goed dat er twee mogelijke strategieën zijn. Het zorgpersoneel is uitgeput, maar moet toch in overdrive blijven werken. Een snelle vaccinatie van deze groep zou de gigantische uitval door Covid-19 en quarantainemaatregelen, en de gigantische werkdruk sterk helpen verminderen. Het is op afdelingen zoals geriatrie en in woonzorgcentra dat het virus een dodelijke raid kan maken. En we willen allemaal maar één ding: dat er zo weinig mogelijk mensen ziek worden door het coronavirus.”

Dirk Devroey, VUB-decaan:

Dirk Devroey, professor Huisartsgeneeskunde en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel, schaart zich achter de oproep om eerst de mensen die vaccinaties uitvoeren te vaccineren. Langs verschillende kanten klinkt een noodkreet van artsen die zeggen dat ze een derde golf niet meer aankunnen. Devroey wijst erop dat hun taak nu nog wordt uitgebreid met de vaccinaties. Die moeten uitgevoerd worden door artsen of verpleegkundigen onder het toezicht van artsen. “We moeten goed nadenken of de strategie die we volgen de juiste is, want het gaat over de bescherming van de bevolking”, besluit Devroey.

Quote Ik denk echt wel dat je best voorzich­tig kan beginnen, wat niet betekent dat je op je lauweren moet rusten Johan Neyts

Johan Neyts, viroloog KU Leuven

“Dat we iets trager gaan, daar ben ik niet tegen: het is een competitie tegen het virus, niet tegen Groot-Brittannië of Israël. Als we dat verstandig en omzichtig aanpakken, dan denk ik niet dat die twee of drie weken een verschil maken”, zegt Johan Neyts, viroloog aan de KU Leuven.

“Het is een evenwichtsoefening, want als je de eerste weken tijd maakt om de fouten eruit te halen, gaat daarna veel efficiënter verlopen. Het laatste dat je wil, is fouten maken. In de Verenigde Staten wilden ze ook snel gaan, maar hebben ze problemen met de logistiek”, gaat Neyts verder. “Ik denk echt wel dat je best voorzichtig kan beginnen, wat niet betekent dat je op je lauweren moet rusten. Als je een geoliede machine wil, moet je altijd even proefdraaien.”

