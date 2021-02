HET DEBAT. Is de bitcoin een bubbel of de toekomst? Dit is jullie mening

De bitcoin is meer waard dan ooit. Terwijl de cryptomunt bij de start ruim tien jaar geleden slechts enkele centen waard was, is dat nu meer dan 50.000 dollar. En toch blijven critici sceptisch: de schommelingen zijn te groot en de toekomst is onzeker. Hoe zit dat nu precies? Is de bitcoin een zeepbel die ieder moment kan barsten of is het de toekomst? Eerder vandaag lieten we de experts aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Willy Jespers: “Enkele tientallen jaren was de dollar gedekt door goud. Men heeft deze piste verlaten met als gevolg: geld drukken zonder een tegenwaarde. Kan iemand zich ‘concreet’ inbeelden hoeveel schulden Europa en de Verenigde Staten hebben? Een bedrag ‘hopeloos’ groot. ‘Tot aan de sterren’ zou ik aan mijn kleinkinderen vertellen. Zou bitcoin bestaan als er niet zo veel schuld was? Zeker en vast zou het niet het succes hebben van nu. Ik vrees dat de overheid de bitcoin aan banden gaat leggen.”

Manuel Jonckheere: “Critici gebruiken altijd het argument dat de bitcoin niets waard is. Fiat op zich is ook niets waard. Wat is 1 kilo goud echt waard? Iets krijgt de waarde van wat iemand ervoor wil betalen. Als bitcoin een bubbel is, dan is de ganse aandelenmarkt ook één grote bubbel. Vergelijk maar eens de waarde van Tesla met de reële omzet. Bitcoin is digitaal geld en heeft dus een bepaalde waarde. Op dit moment betaal je 50.000 dollar voor 1 bitcoin. Dus is 1 bitcoin 50.000 dollar waard. Punt uit.”

Anatole Bettencourt: “@Manuel Jonckheere: jouw redenering klopt. Maar bitcoins moeten (net zoals de kilogram goud in jouw voorbeeld) nog steeds omgezet worden in ‘echte’ valuta wil je er echt iets mee doen. Zolang dit niet het geval is, blijft het speculatief. Een aantal mensen springt nu op de kar in de hoop snel geld te verdienen, maar weet niet wat het inhoudt. Dit is een typische reactie bij bubbels. Aan degenen die denken dat bitcoin de toekomst is en dat de munt het huidige monetair systeem zal vervangen: keep on dreaming.”

Angelo Ledda: “Het eindeloos bijdrukken en uitdelen van de gekende valuta is het einde van het monetair systeem dat we vandaag kennen. Cryptomunten zullen op de ene of andere manier steeds meer terrein winnen. Het is de munt van het digitale tijdperk waar de banken niet langer het beleid zullen bepalen. De enige bubbel die er vandaag is en op barsten staat, is die van de dollar en de euro. Er zijn er gewoon te veel in omloop die geen waarde hebben.”

Alain Terrieur: “Zolang je er niets ‘écht’ mee kan kopen, blijft het inderdaad een soort gokspel. Maar tegelijkertijd zal je er nooit iets ‘echt’ mee kunnen kopen, zolang de koers zo volatiel is. Wat je vandaag koopt voor x bitcoin, kan volgende week plots de helft minder kosten in bitcoin. In zo’n omstandigheden kan je geen prijzen vaststellen. En ik denk dat het nog jaren zal duren voor die koers enigszins stabiel zal blijven.”

David Hermans: “Wat het (economisch) leven aangenaam maakt, is stabiliteit. Als een brood vandaag 1 bitcoin kost, maar morgen moet ik er 5 bitcoin voor betalen wegens de instabiliteit van de koers, waar zijn we dan mee bezig? Het kan wel zijn dat cryptomunten toekomst hebben, maar op dit moment heeft het alle kenmerken van een zeepbel en zit er enkel een ruil- en herverdelingsmechanisme achter.”

Tom Pieters: “Het argument dat het uit het niets wordt gecreëerd, slaat nergens op. De kost van de elektriciteit en hardware die nodig zijn voor het delven geeft de waarde aan Bitcoin. 40 procent van alle dollars is in het laatste jaar geprint. De wereld heeft nood aan hard geld met een vast vooraf vastgelegd maximum. Dat is het geval met Bitcoin met 21 miljoen coins. Vind je het normaal dat je winkelkar elk jaar duurder wordt of je minder kan kopen met je geld? Bitcoin is de perfecte hedge tegen (hyper)inflatie.”

Julia Sardon: “Ik heb het debat op de radio kunnen volgen. Helemaal in het begin kon je met die bitcoin gemakkelijk kleine bedragen investeren en er winst mee boeken - de winst stond direct op je rekening. Nu zijn er verschillende soorten van die munten, is inschrijven minder gemakkelijk en kan je niet aankopen onder een bepaald bedrag. Je moet al zeer goed op de hoogte zijn over speculeren. Er gaan nog veel tranen vloeien door mensen die 5.000 euro investeren, winst boeken en op hun rekening een dikke ronde nul zien verschijnen.”

Thijs Cappelle: “Of bitcoin een bubbel is, valt niet te voorspellen. Je kunt wel zeggen dat het een risicovolle belegging is. Ik vind het vooral speculatie. Er valt geen waarde op te plakken. Bitcoin creëert ook geen toegevoegde waarde: 1 bitcoin blijft 1 bitcoin. Vermogen opbouwen doe je veilig door te investeren in zaken die cash genereren en door zo op lange termijn te profiteren van het rente-op-rente-effect. Blockchain is wel een technologie waar ik zeer sterk in geloof en waar we nog veel van zullen horen.”

Rik Muylaert: “Het papiergeld had vroeger zijn waarde in vergelijking met goud. Maar dit is al lang niet meer zo en het papiergeld steunt dus ook niet meer op een vaste waarde. Het feit dat bitcoins aanvaard worden als betaalmiddel door onder andere Paypal, Tesla, Mastercard, en nu ook Visa komt met een bitcoin-card, maakt dat het niet zomaar een hype is die snel zal verdwijnen.”

Gino Denil: “Op termijn zal de bitcoin uitsterven. Er zal altijd wel iemand zijn die zijn elektronische wallet of encryptiesleutel kwijtraakt. Er zijn er nu al geen 21.000 meer die mogelijk bereikbaar zijn. Bovendien hebben overheden er geen enkele vat op. Men kan niet controleren wat iemand bezit, men kan geen belastingen op erfenissen heffen. Ideaal geldmiddel voor speculanten, fraudeurs en criminelen.”

