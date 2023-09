HERLEES OEKRAÏNE. VS waarschuwen Noord-Korea voor wapenleveringen aan Rusland - Oekraïne herovert boorplatformen in de buurt van de Krim

Na dagen van speculaties bevestigde het Kremlin maandag dat de Noord-Koreaanse leider "in de komende dagen", op uitnodiging van Poetin, naar Rusland trekt voor een "officieel bezoek". De leiders van beide landen zouden elkaar treffen in Vladivostok. Washington vermoedt dat Moskou Noord-Koreaanse munitie en wapens wil kopen voor de oorlog in Oekraïne. Kim Jong-un zou dan weer hopen op geavanceerde technologie voor satellieten en nucleair aangedreven onderzeeërs. Hij is ook op zoek naar voedselhulp voor zijn verarmde land.

"Elke wapentransfer van Noord-Korea naar Rusland zou een schending zijn van verschillende resoluties van de VN-Veiligheidsraad", waarschuwde woordvoerder Matthew Miller van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. De VS zullen niet aarzelen om beide landen nieuwe sancties op te leggen , aldus Miller, die er ook op wees dat het feit dat Poetin zich überhaupt tot Kim moet wenden, "een teken van zwakte" is.

In het interview gaf Zelensky ook aan dat er beweging gekomen is in de gesprekken met de VS over de mogelijke levering van geleide langeafstandsraketten van het type ATACMS. Hij hoopt dat Oekraïne het wapensysteem in de herfst ontvangt. Hij gaf nog mee dat hij er met de Amerikaanse president Biden over ging praten.

"We willen allemaal succes en een happy end," zei Zelensky. "Maar dit is geen film met een happy end . We krijgen geen gelukkig einde. We hebben veel mensen verloren. Geen gelukkig einde," zei hij.

Succes bij het Oekraïense tegenoffensief en nieuwe wapenleveringen van internationale partners betekenen niet dat de oorlog in Oekraïne een "happy end" zal krijgen, zo heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondag gezegd in een interview met de Amerikaanse zender CNN.

Tijdens haar bezoek aan Kiev, waar ze ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft ontmoet, had minister Baerbock het ook over de Oekraïense kinderen die naar Rusland werden ontvoerd . "Die kinderen naar huis laten gaan, zou de allereerste stap naar vrede zijn voor Poetin."

"Ik snap niet waarom wij tijd verliezen", zei Koeleba tijdens een persconferentie met zijn Duitse ambtgenoot Annalena Baerbock, die een verrassingsbezoek bracht aan de Oekraïense hoofdstad Kiev. "Hoe sneller dat wordt geregeld, hoe meer het zal geapprecieerd worden." De nood aan wapens en munitie in Oekraïne is groot. Toch ligt de beslissing van Baerbock nog niet vast. "Zoals bij voorgaande leveringen moeten eerst alle regelingen getroffen worden", aldus de Duitse buitenlandminister. "We geven onze inspanningen niet op om Oekraïne te steunen in zijn verdediging tegen de Russische agressie: zowel op economisch, militair als humanitair vlak."

86 procent van de ondervraagden vindt dat de EU humanitaire hulp moet blijven bieden aan mensen die door de oorlog zijn getroffen, 77 procent is van mening dat mensen die de oorlog ontvluchten in de EU moeten worden verwelkomd en 71 procent steunt het opleggen van economische sancties aan Rusland. Bijna twee derde van de Europeanen, respectievelijk 67 procent en 65 procent, vindt dat de EU Oekraïne moet steunen op zijn weg naar Europese integratie en integratie in de interne markt. Tot slot is 65 procent voorstander van financiële en economische steun voor Oekraïne.

Meer dan de helft (57 procent) van de Europeanen vindt dat de EU de aankoop en levering van militair materiaal aan Oekraïne moet steunen. Dat blijkt maandag uit een enquête van Ipsos, in opdracht van de Europese Commissie. In België gaat het om 54 procent.

Rheinmetall had al veertig andere Marders geleverd. Ook het Duitse leger stuurde er twintig uit de eigen voorraden naar het oosten. Tegen het einde van het jaar komt het totaal dus op honderd. De Marder-voertuigen zijn gepantserd en dienen voor het vervoer van soldaten op het slagveld. De Marder beschikt over een kanon met een kaliber van 20 mm.

De Noord-Koreaanse leider verlaat zijn land zelden en dit zou de eerste keer zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie dat hij naar het buitenland reist. De laatste keer dat Kim buiten zijn landsgrenzen kwam was in 2019, toen hij naar Vladivostok ging voor een gesprek met Poetin.

De inlichtingendiensten benadrukken het strategische belang van de platformen. "Rusland is beroofd van de mogelijkheid om de wateren van de Zwarte Zee volledig te controleren en dit brengt Oekraïne een stuk dichter bij het heroveren van de Krim ", zo staat in het rapport. Bovendien zouden de Oekraïners bij de operatie waardevolle goederen buit hebben gemaakt, zoals helikoptermunitie en een radarsysteem om schepen op de Zwarte Zee te monitoren.

De Oekraïense krijgsmacht zegt vier boorplatformen in de buurt van de Krim te hebben heroverd. De militaire inlichtingendiensten spreken op Telegram van een "unieke operatie". De boorplatformen waren sinds 2015 in handen van de Russen, die ze sinds de invasie in Oekraïne van februari 2022 ook gebruikten voor militaire doeleinden.

Legerchef VS: nog 30 dagen voor Oekraïens tegenoffensief

Oekraïne heeft iets meer dan 30 dagen te gaan voor de weersomstandigheden het tegenoffensief gaan belemmeren. Dat zei de Amerikaanse generaal Mark Milley in een interview met de BBC. Volgens Milley is het voor de Oekraïense strijdkrachten veel moeilijker om zich te verplaatsen in kouder weer.

In een gesprek met BBC-journalist Laura Kuenssberg gaf hij toe dat het tegenoffensief langzamer verloopt dan verwacht. Hij voegde er echter wel aan toe: "Er wordt nog steeds zwaar gevochten. De Oekraïeners boeken nog steeds gestage vooruitgang." Volgens Milley is het te vroeg om te zeggen of het tegenoffensief is mislukt. Hij zei dat de opmars van Oekraïne door de Russische frontlinies "in een zeer gestaag tempo" verloopt, schrijft de BBC.

Langzame, harde oorlog

Er zijn volgens de Amerikaanse generaal waarschijnlijk nog zo'n 30 tot 45 dagen goed weer over voor gevechtshandelingen, dus het werk voor het Oekraïense leger zit er nog niet op. "Ik zei aan het begin van deze oorlog dat het een lange, langzame, harde oorlog zou worden met veel slachtoffers en dat is precies wat het is".

In hetzelfde BBC-interview zei de Britse admiraal Tony Radakin dat Oekraïne aan het winnen is en Rusland aan het verliezen. "Dat is omdat het doel van Rusland was om Oekraïne te onderwerpen en onder controle van Rusland te brengen. Dat is niet gebeurd en dat gaat ook nooit gebeuren en dat is waarom Oekraïne aan het winnen is."