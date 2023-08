HERLEES OEKRAÏNE. “Russische legeroefening waarschijnlijk geschrapt door troepentekort” - Twee doden bij raketaanval in centrum van Oekraïne

"Ik heb nog geen informatie over de begrafenis", aldus Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. "Als er een beslissing is gemaakt, zullen we die waarschijnlijk openbaar maken."

Er is nog geen datum vastgelegd voor de begrafenis van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, aldus het Kremlin maandag. De Rus kwam vorige week om het leven na een vliegtuigcrash in de buurt van Moskou.

Tweede vrachtschip uit Oekraïne aangekomen in Istanboel

Ondanks het einde van de internationale graandeal en de Russische blokkade is maandag een tweede vrachtschip vanuit Oekraïne aangekomen in Istanboel. Dat is te zien op zeevaartwebsites. Het bulkschip Primus met Liberiaanse vlag was zondag vertrokken uit de Oekraïense havenstad Odessa en voer langs de kust van Roemenië en Bulgarije naar de Turkse metropool.

Rusland maakte eind juli een einde aan een internationaal akkoord dat het mogelijk maakte om graan uit Oekraïne te exporteren via de Zwarte Zee. Sindsdien dreigt Moskou ermee schepen die van of naar Oekraïne varen aan te vallen. Zo vuurden de Russen waarschuwingsschoten af op een vrachtschip van een Turkse maatschappij dat op weg was naar Izmajil, een haven aan de Donau in het zuiden van Oekraïne.

Op 18 augustus arriveerde ook al een vrachtschip uit Oekraïne in Istanboel. Het containerschip Joseph Schulte, dat onder Hongkongse vlag vaart, had gebruikgemaakt van een nieuwe, tijdelijke vaarroute. Oekraïne, een belangrijke uitvoerder van graan, probeert nieuwe routes te creëren om de oogst van deze herfst tijdig te exporteren. Kiev hangt momenteel af van landroutes en de haven van Izmajil, wat de exportvolumes aanzienlijk heeft beperkt.

Turkije probeert momenteel het internationale graanakkoord nieuw leven in te blazen, in de hoop een deal als springplank te gebruiken voor eventuele vredesonderhandelingen tussen Moskou en Kiev. De Turkse buitenlandminister Hakan Fidan zei vrijdag tijdens een bezoek aan Kiev "geen enkele alternatieve oplossing" te zien voor de herlancering van het akkoord.