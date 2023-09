HERLEES OEKRAÏNE. Dode en meer dan 70 gewonden bij Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne - Opnieuw droneaanvallen op fabriek en treinstation in Rusland

UPDATEHerlees hier al het nieuws van vrijdag 8 september over de oorlog in Oekraïne. Bij een Russische raketaanval op een politiegebouw in het Oekraïense Kryvy Rih zijn tientallen slachtoffers gevallen, melden de autoriteiten in Oekraïne. De Britse regering wil intussen de door de Russische blokkade van de Zwarte Zee veroorzaakte voedselonveiligheid bespreken in een voedseltop op 20 november in Londen.