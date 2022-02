Herbekijk minuut voor minuut hoe urenlange gijzeling in Apple Store Amsterdam verliep

Tennis Alexander Zverev jaagt umpire schrik aan en wordt uit toernooi gezet - “Ik ben teleurge­steld in mezelf”

Alexander Zverev heeft zich van zijn allerslechtste kant laten zien. De Duitse tennisser verloor in het Mexicaanse Acapulco een partij in het dubbelspel en botvierde zijn frustratie na de supertiebreak op de stoel van de umpire. Er vlogen ook allerhande verwijten in het rond. De ATP heeft het nummer drie van de wereld inmiddels uit het toernooi gezet. Ondertussen heeft Zverev via Instagram zelf gereageerd op het incident. “Het had niet mogen gebeuren.”

