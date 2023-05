Heeft u een vraag voor Stephanie D’Hose (Open Vld)?

Livios Geen airco, maar toch een frisse woning? Deze negen tips helpen je op weg

Voor je denkt aan de plaatsing van een airco of omgekeerde warmtepomp, kijk je best eerst eens naar wat je zelf al kan doen. Met deze negen tips van bouwsite Livios kan je je huis ook koelen: want door de warmte buiten te houden tijdens zonnige dagen, laat je de temperatuur in je woning een aantal graden zakken.