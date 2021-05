‘Hate speech’ dagelijkse kost voor onze politici: “Toen ze mijn kinderen gingen afslachten zoals ‘nazi-zwijnen’, ben ik naar de politie gestapt”

Buitenspo­rig geweld bij protesten in Colombia: VN willen onafhanke­lijk onderzoek naar doden

13:58 VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet is ongerust over de gewelddadige betogingen in Cali, in Colombia. Daar vielen deze maand minstens dertien doden en raakten 850 personen gewond. Eerder veroordeelden de VN de daden al, maar nu vraagt Bachelet ook een onafhankelijk onderzoek.