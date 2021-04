Harde beelden uit India: Zonen vervoeren dode moeder op brommer, man draagt overleden vrouw te voet naar crematorium

Onder andere de VS, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en ons land hebben intussen hulpmiddelen gestuurd naar India. Zelfs regionale rivalen als China en Pakistan beloofden al om te helpen, ondanks jarenlange conflicten. Vooral het tekort aan zuurstof en ziekenhuisbedden wordt vele Indiërs fataal. In de laatste drie dagen alleen al registreerde het land, dat een bevolking heeft van 1,3 miljard, al een miljoen coronabesmettingen. Al zou het reële aantal heel wat hoger liggen.

“Ik stik”

Ook Indiase journaliste Barkha Dutt verloor enkele dagen geleden haar vader. “De laatste woorden die mij, vader tegen mij zei waren: ‘Ik stik, geef me alsjeblieft een behandeling’. De ambulance die mijn vader vervoerde had een zuurstoffles die niet werkte, de ambulance liep vertraging op omdat we nog steeds geen rijstrook hebben voor prioritaire voertuigen in New Delhi. Zijn zuurstofgehalte was enorm gedaald tegen dat hij het ziekenhuis bereikte. Hij ging binnen en kwam nooit meer buiten.”