Halloween net voorbij, of daar is Kerstmis al: deze gezinnen zijn er al heel vroeg bij voor kerstfoto's

Ophef in Italië over foto van toekomstig staatsse­cre­ta­ris met na­zi-arm­band

In Italië is ophef ontstaan over een oude foto waarop een toekomstig staatssecretaris van de post-fascistische regeringspartij Fratelli d’Italia te zien is met een naziband om de arm. De foto toont Galeazzo Bignami in zwart hemd en met een rode armband met zwart hakenkruis op een witte achtergrond. De foto zou genomen zijn tijdens een feestje in 2005, melden Italiaanse media dinsdag.

14:00