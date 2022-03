Griekse consul Manolis verlaat als laatste EU-diplomaat de stad Marioepol: “Wat ik daar gezien heb, gaat mijn verstand te boven”

“Bouwgron­den werden in sommige regio's bijna 40 procent duurder”: kijk hier hoeveel grond kost in jouw buurt

In 2021 steeg de gemiddelde prijs voor een vierkante meter bouwgrond in Vlaanderen naar 309 euro. Het ging om een toename van 6,6 procent. Maar in sommige regio’s liepen de stijgingen zelfs op tot 30 en zelfs bijna 40 procent, zo blijkt uit de cijfers van notaris.be. In onze HLN-woonwijzer kan je bekijken wat de situatie is in jouw buurt.

