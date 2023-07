‘Gran Turismo’: niet zomaar een racefilm, wel een verhaal over grootse dromen

‘Gran Turismo’ – dé blockbuster van het moment – doet liefhebbers van snelle wagens en vliegensvlugge videogames meteen watertanden. Toch is de prent veel meer dan de zoveelste racefilm. Hij vertelt het waargebeurde verhaal van de Britse dromer Jann Mardenborough, een tiener die professioneel racepiloot werd vanachter zijn PlayStation.

Het verhaal van Jann Mardenborough begint in 1991 in Darlington, een gezapig stadje in het landelijke noorden van Engeland. Als vader Steve een voetbalcontract in het Welshe Cardiff binnenrijft, verhuist het gezin. En ook de jonge Jann is een competitiebeest. Al leiden zijn dromen hem niet naar het voetbalveld, maar naar het racecircuit.

Racen op de PlayStation

Zo gauw zijn voeten tot aan de pedalen reiken, spendeert Jann al zijn vrije tijd op de lokale kartbaan. De achtjarige snelheidsduivel probeert er zijn eigen records te verbreken en raast al gauw alle oudere racers voorbij. Maar mooie liedjes duren niet lang. In 2001, amper drie jaar na zijn eerste ritje, sluit de kartbaan de deuren. Hem verder laten trainen in een andere stad is voor het gezin financieel niet mogelijk, waardoor Jann zijn dromen moet opbergen.

Gelukkig verschijnt in datzelfde jaar ook Gran Turismo 3. De derde racegame in deze razend populaire PlayStation-reeks verpulvert meteen alle records. Bijna 15 miljoen gamers halen het spel in huis om vanuit de zetel ’s werelds beste circuits te verkennen in de meest legendarische wagens. Zo ook de elfjarige Jann.

Beste beentje voor

In de jaren die daarop volgen spendeert de tiener meer en meer tijd achter zijn console. Na duizenden ritten op elk parcours en met elke wagen kent hij de bochten als zijn broekzak. Gestaag blijft hij seconden van zijn topscores schaven en zijn strategie optimaliseren. Zonder ooit een voet in een echte racewagen te hebben gezet, voelt Jann zich een echte racepiloot.

In 2011, 12 jaar na zijn eerste rit op de lokale kartbaan, ziet Jann een kans om echt te kunnen racen. Hij schrijft zich in voor de ‘GT Academy’: een legendarische wedstrijd waarin ’s werelds beste Gran Turismo-spelers de strijd aangaan van achter de controller en op het circuit. De hoofdprijs: een startpositie op de 24 uur van Dubai. Voor het eerst in zijn leven krijgt Jann de kans om zijn droom te verwezenlijken. Maar hoe realistisch is dat als je tot dan toe enkel via PlayStation hebt geracet?

Volledig scherm Acteur Archie Madekwe met de echte Jann Mardenborough © Sony Pictures Entertainment

Dromen najagen

Benieuwd hoe het Jann vergaat, in het leven en op de echte racebaan? Haast je naar de bioscoop, want ‘Gran Turismo’ vertelt zijn fascinerende levensverhaal. Een verhaal over dromen najagen, kansen grijpen en geloven in jezelf. Een verhaal van vallen en opstaan, maar telkens weer doorgaan. Iets wat we allemaal herkennen. Met onder meer Archie Madekwe, David Harbour en Orlando Bloom in de hoofdrollen stelen vooral de personages van vlees en bloed de show, meer nog dan de snelle wagens en legendarische circuits. ‘Gran Turismo’ is een aanrader voor jong en oud, voor gamefanaten, maar vooral voor wie zich graag laat inspireren door grote dromen.

‘Gran Turismo’ is vanaf 9 augustus te zien in de bioscoop.