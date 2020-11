Gezocht: werknemers die ontslagen werden via videocall

Showbizz Duiker Gio Kemper wil na ‘The Masked Singer’ zijn grenzen verleggen: ‘Ik word dertig: stilaan tijd om te doen waar ik écht zin in heb’

14:00 Op de dansschool was hij zó verlegen dat hij tijdens z’n eindproef amper durfde te zingen in de microfoon. Vandaag is Gio Kemper (29) nog steeds onzeker, maar toch droomt hij van het Sportpaleis en andere grote zalen in België én in z’n thuisland Nederland. ‘Ik ben zo dankbaar dat ik me nu eindelijk ook mag bewijzen voor een breder publiek.’