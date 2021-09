GEZOCHT: Tienerkoppels die mening willen geven over nieuwe sekswet

Europese Unie wil opnieuw voet aan de grond krijgen in Afghanis­tan

13:37 De Europese Unie blijft werken aan een manier om opnieuw voet aan de grond te krijgen in Afghanistan. Een “minimale” aanwezigheid in hoofdstad Kaboel zou het makkelijker maken de humanitaire situatie te monitoren en hulp te verdelen, en zou de evacuatie van EU-burgers en Afghaanse rechthebbenden faciliteren. Dat zeggen de EU-landen in een gemeenschappelijk standpunt.